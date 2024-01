Nuovi radi Usa-Gb contro gli Houthi

Leggi su panorama

(Di martedì 23 gennaio 2024) Missili a lungo raggio e bombardieri di Usa e Gran Bretagna hanno colpito nella notte altre postazioni radar e depositi d'armi deglinello yemen. le azioni, hanno fatto sapere dal comando Usa, hanno come scopo quello di indebolire le capacità offensive dei ribelli filo-iraniani. L'Iran ha attaccato Washington per questi attacchi pèarlando di azioni di non fanno altro che aumentare la tensione nell'area. Glihanno poi minacciato l'occidente spiegando che queste azioni non resteranno impunite