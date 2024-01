Novak Djokovic | “Favorito dal programma rispetto a Sinner e Rublev? Non vedo il vantaggio Scelgono le tv…”

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha sconfitto Taylor Fritz in quattro set e si è qualificato alla semifinale degli Australian Open 2024. Il tennista serbo ha avuto la meglio sullo statunitense al termine di un’autentica battaglia sportiva, riuscendo a imporsi con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3 e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Il numero 1 al mondo tornerà in campo venerdì 26 gennaio per affrontare il vincente del confronto tra Jannike Alex de Minaur.ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Non vedevo l’ora di avere l’ombra su tutto il campo, era una giornata calda. Abbiamo iniziato con un game da 16 minuti che ci ha impegnato molto e il primo set è stato molto combattuto, è stato fisicamente estenuante. Fritz mi ...

Il match di Australian Open tra Sinner e Rublev, valevole per i quarti di finale, inizierà non prima delle ore 13 italiane, nonché le 23 in Australia. La gara andrà in ...In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...Jannik Sinner contro il russo Andrei Rublev nei quarti di finale degli Australian Open 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo, sfida il russo, testa di serie numero 5, per un posto nella semifinale del p ...