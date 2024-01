Norman Jewison | si è spento a 97 anni il regista di Jesus Christ Superstar

Cher, protagonista di Stregata dalla luna, ha ricordato con affetto il regista Norman Jewison, scomparso pochi giorni fa.Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. The ABCs of Book Banning The ...BANDO RIVOLTO AD ASPIRANTI CRITICI E GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI PER 10 POSTI GRATUITI AL CORSO DI CRITICA DIGITALE Il noto regista e produttore canadese si è spento sabato 20 gennaio a 97 anni. Tra i ...