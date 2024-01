Norman Jewison | morto il regista di Jesus Christ Superstar e Stregata dalla luna | aveva 97 anni

morto a 97 anni il regista canadese, autore di film importanti e diversi come la commedia romantica Stregata dalla Luna , il musical Fiddler on the Roof , il dramma razziale La Calda Notte dell'Ispettore Tibbs e il ...E' arrivata nella tarda serata del 22 gennaio la notizia della scomparsa, il 20 gennaio, del grande regista canadese. A lui si devono autentici capolavori e il suo contributo alla settima arte non sarà mai abbastanza riconosciuto. Aveva 97 anni e ci ha lasciato alcuni dei ricordi più belli della ...Le Borse europee, dopo un avvio positivo, si indeboliscono tutte. I listini guardano a giovedì quando è in calendario la riunione della Bce. Gli analisti non si attendono novità essenziali con la ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...