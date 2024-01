Non solo Napoli | Zazzaroni | “Arbitri | che caos…”

(Di martedì 23 gennaio 2024)-Inter di Supercoppa continua. E questa sera a Le Iene… “In esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia“. Questa la nota della trasmissione di Italia 1 nella quale è intervenuto Ivan, direttore del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo., che caos (nonin-Inter) “Io credo anche che ci sia molta confusione. La confusione nasce dal fatto che il mondo arbitrale è un mondo di concorrenze interne, di carriere, di gerarchie naturalmente. Poi, glisono particolarmente permalosi“. Quindiriflette anche sulla ...

Oggi sarà ricordato come un giorno importantissimo nella storia della WWE: dopo l’annuncio dell’ingresso di The Rock nel Board of Directors di ... (zonawrestling)

Lautaro Martinez è con merito il migliore in campo di Napoli - Inter . Non soltanto per il gol che in pieno recupero decide la partita e permette ai ... (inter-news)

Rodriguez, e non solo . Con la trattativa per l’arrivo dell’esterno offensivo uruguayano in dirittura d’arrivo, la Fiorentina continua a mantenersi ... (europa.today)

Io tante volte mi sono trovata anche da sola a lavare i piatti, ho chiesto una mano solo per asciugarli e nessuno si è alzato! Come mai i conti li fai sempre come vuoi tu! Perla si mette a ...L’esame Ue sull’operazione Ita-Lufthansa va ai tempi supplementari. Come anticipato dal Messaggero, serviranno quindi altri tre mesi per rispondere ai timori di Bruxelles sui limiti ...Fin da prima delle 14, orario in cui sono stati aperti i cancelli dello stadio, diverse persone erano già presenti all'esterno dell'impianto in attesa di poter entrare e rendere omaggio a uno dei ...