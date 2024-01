“Non si lucra sulla beneficenza” | il governo mette a punto provvedimento | Multe fino a 50mila euro per mancata trasparenza | la bozza del ‘ddl Ferragni’

Palazzo Chigi si sta mobilitando per contrastare le truffe legate alle attività di beneficenza. In risposta a recenti controversie, tra cui quella ... (orizzontescuola)

non può lucrare la garanzia dell'erario pubblico. Come è successo a una banca, cui il tribunale di Asti, con decreto n. 105/2024 dell'otto gennaio 2024, ha negato l'insinuazione nel fallimento di una ...Basta con le truffe sulla beneficenza. Il governo pensa ad un decreto con regole precise. Messina (FdI): “Non si lucra sui bimbi o sui malati” Di Palazzo Chigi si sta mobilitando per contrastare le tr ...Fratelli d'Italia chiede intanto più controlli sugli influencer e pene esemplari per gli chi commetterà un reato ...