Non credi che sia l' ora di cambiare smartphone? Ecco i migliori che puoi comprare ora

(Di martedì 23 gennaio 2024) Iin circolazione sono un concentrato di tecnologia in continua evoluzione. Dopo un periodo difficile che ha portato a un crollo delle vendite in virtù dei ritardi dovuti alla pandemia e al successivo picco dell’inflazione, i produttori hanno cercato di tirare fuori il meglio per cercare di differenziarsi gli uni dagli altri. Per questo, tra processori sempre più potenti e fotocamere da 200MP che promettono foto e video da urlo, si è inserita anche l’Intelligenza artificiale che cercherà di renderci la vita più semplice. La prima a tentare questa strada è Samsung che ha presentato la sua Galaxy AI su Samsung Galaxy S24, un’intelligenza generativa in grado di darci una mano in alcune delle funzionalità più utilizzate del telefono. Non è propriamente un’assistente in grado di far tutto ma è una buona base di partenza da sviluppare in ...