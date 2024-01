Nomination Oscar 2024 | i film candidati | c’è anche Io capitano di Garrone

Leggi su dilei

(Di martedì 23 gennaio 2024) La Academy ha finalmente annunciato iagli, i novantaseiesimi nella storia dei premi più prestigiosi del cinema. A contendersi la tanto agognata statuetta d’oro, a Los Angeles, il prossimo 10 marzo, ci saranno molti nomi che proprio ci aspettava, mentre sono stati esclusi alcuni tra i più grandi protagonisti di questa stagione cinematografica. Tutte leagliOppenheimer, ilche racconta la nascita della bomba atomica, dopo aver trionfato ai Golden Globes, si guadagna ben 13 candidature agli. Resta a bocca asciutta, invece, Margot Robbie, acclamata protagonista di Barbie (tra ibox office dell’anno) ma non in lizza come miglior attrice protagonista. Con ...