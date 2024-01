New York Post | “Michelle Obama è al lavoro per la sua corsa elettorale” | l’ex first lady verso una candidatura nel 2024?

(Di martedì 23 gennaio 2024)potrebbe già essere alper la suaalla Casa Bianca contro Donald Trump. Secondo un editoriale del New, nei prossimi mesi Joe Biden annuncerà il suo ritiro esarà nominata alla convention dei democratici. Lo staff di, si legge ancora sul tabloid statunitense, avrebbe già chiesto ai sostenitori democratici opinioni in merito a una sua imminente. Non è la prima volta che si parla di una sua ipotetica. Se mai dovesse correre e se, in ipotesi, dovesse vincere,regalerebbe un secondo primato alla famiglia e agli Stati Uniti: dopo il primo ...

Altri due anni di lavoro anche per Edoardo Molinari. Luke Donald lo ha nominato suo primo vice-capitano per la Ryder Cup 2025, che si giocherà al Bethpage Black di New York, negli Stati Uniti, dal 26 ...Michelle Obama e non Joe Biden contro Donald Trump nelle elezioni Usa 2024. E' il New York Post a delineare lo scenario da 'fantapolitica': il ritiro del presidente Biden dalla corsa per la rielezione ...Michelle Obama potrebbe già essere al lavoro per la sua corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump secondo un editoriale del New York Post ...