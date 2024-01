«Nella pala d' altare di Perugino c?è la firma di Raffaello» La scoperta di don Silvano Bracci | direttore della biblioteca diocesana

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il ricamo doratoveste si sviluppa per tratti lineari e curvi finché non assume una forma riconoscibile:tavola dipinta, con una sorpresa grande quanto l?emozione che...

Non è vero che la politica è sempre noiosa. Il tentativo di trasformare Elly Schlein nella nuova paladina dei moderati , per dire, è divertentissimo. ... (liberoquotidiano)

Il fondo di investimento immobiliare “Corum Eurion”, gestito da Corum Asset Management, primaria società francese attiva nella gestione di fondi di investimento ... dall’avvocato Martina Pala e da ...Nella serata di domenica 21 Marzo 2024, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si è trovata di fronte l’Allianz Vero Volley Milano, per il Campionato di Volley Femminile Serie A1 Tigotà. Per l’occasione la ...Claudio Baglioni in concerto al Pala Sele di Eboli per tre giorni ... Molte cose le ho fatte per primo, ed è primo per vendite, nella storia del mercato italiano, un mio album: “La vita è adesso”. E ...