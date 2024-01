Nella giungla del web | come si resiste psicologicamente alla gogna mediatica?

(Di martedì 23 gennaio 2024) Al giorno d'oggi i social network riescono ad alimentare i peggiori istinti giudicanti delle persone scatenando vere e proprie gogne mediatiche, versione moderne dellapubblica. In pratica, una persona viene giudicata negativamente per qualcosa che ha postato con il risultato che a volte si può scatenare una shitstorm (tempesta di escrementi), cioè una pioggia di insulti e minacce tramite social che aumenta in maniera esponenziale ogni secondo. Cosa è lo shitstorm La peculiarità che caratterizza una shitstorm è la crudeltà dei commenti, estremamente brutali e senza alcun filtro e l'istantaneità di esecuzione, che porta ad una diffusione virale dei commenti in modo rapido e veloce, innescando una reazione a catena. Questo fenomeno può colpire tutti: persone o enti con grande popolarità, ma anche persone comuni,è successo ...

Come fare per scalarle? Migliorare il proprio titolo di studio e frequentare corsi di formazione. Servono dagli 8,5 ai 10,5 punti per avere un ... (liberoquotidiano)

gite in canoa al tramonto ed escursioni in buggy nella giungla. L’amore procede a vele spiegate, invece, a bordo dei velieri “Star Clippers”, con tre crociere in partenza il 10 febbraio, per navigare ...Roma, 23 gen. (askanews) - In Spagna e America Latina è già la star di bambini e genitori, ora la cantante e ballerina Luli Pampìn, ritenuta da alcuni una nuova Cristina D'Avena 3.0, arriva nel nostro ...Il capostipite del gruppo Capella sorge in un ex edificio coloniale dell’isola di Sentosa e indaga le molteplici e a volte inaspettate espressioni del super-lusso contemporaneo ...