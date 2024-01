Nel Casertano i forestali sequestrano un’officina abusiva

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri, insieme al personale dell’Arpac di Caserta, hanno sequestrato per numerose violazioni ambientali e perchéun’attività di carrozzeria e di autofficina meccanica a San Marcellino, nel. La piccola attività è stata rinvenuta all’interno di un locale delle dimensioni di circa 180 metri quadrati con annesso piazzale esterno di 600 metri quadrati. Nel garage sono state trovate diverse autovetture incidentate in lavorazione per lo più smontate. L’autofficina è risultata provvista di diverse attrezzature, come un ponte elevatore, banchi da lavoro, di uno scaffale con vernici e solventi, di attrezzature per la pulitura, di carrelli mobili per lo smontaggio. C’erano invece svariate tipologie di rifiuti speciali sparsi alla rinfusa, come rifiuti ferrosi, pneumatici, batterie di ...