Nel 2023 i casi di morbillo in Europa sono aumentati di trenta volte

Un esempio è l’uranio. "Riteniamo che il bull market esploso nel 2023 sia destinato a durare a lungo. Dopo anni di mercato in surplus, le scorte si sono esaurite, il mercato è entrato in deficit e le ...L’edizione 2023 ha visto la partecipazione 47.327 lavoratori e 1.672 operatori della ristorazione, distribuiti in 19 paesi nel mondo, inclusa l’Italia. Anche quest’anno sono state evidenziate alcune ...Il differenziale tra i titoli cresce a 156,72 punti base. Secondo il “Bank Lending Survey” pubblicato dalla Bce, nel quarto trimestre del 2023 i criteri di credito per i prestiti verso le imprese ...