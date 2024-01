Negramaro | che malattia ha avuto Giuliano Sangiorgi?

(Di martedì 23 gennaio 2024)è la band salentina diventata famosa in Italia non soltanto per l’originalità musicale ma anche per il timbro vocale del frontman,. La voce del gruppo hauna? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche:: perché si chiamano così? Chi ha lanciato la band? Esplosi in termine di enorme successo,...

Ci saranno, in piazza Colombo, Rosa Chemical, dopo lo scandalo del bacio a Fedez dell’anno scorso, e Arisa, che aveva presentato un brano per la gara ma non è stata scelta. «Rosa Chemical a me piace ..."Evviva Matteo Garrone. Sono felice che il mio auspicio al SorrentoFFF sia andato a buon fine: Io Capitano è da Oscar e dopo la nomination questo capolavoro darà filo da torcere agli altri film in ...Dopo 19 anni dalla loro esibizione sul palco di Sanremo, i Negramaro tornano in gara tra i Big con il brano «Ricominciamo tutto». «Vogliamo ricominciare tutto, ma è un invito che non parte da una ...