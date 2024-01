Nazioni Unite dall’Iran | la prossima Conferenza sul disarmo in mano a Teheran

La Corea del Sud chiede un intervento delle Nazioni Unite in risposta alle crescenti provocazioni della Corea del Nord. Nelle ultime settimane, ... (periodicodaily)

In un mondo giusto non succede che si processino le vittime di un crimine. Nel nostro mondo sì. All’Aja, alla Corte internazionale di giustizia ... (nicolaporro)

La distruzione di massa delle case per rendere il territorio inabitabile per lungo tempo, è uno degli orrori più inquietanti e ingiusti delle ... (iodonna)

Il numero magico delle Nazioni Unite contro Hezbollah

In Ucraina, per far finire la guerra, basterebbe che Vladimir Putin smettesse di ordinare bombardamenti e ritirasse l’esercito dal territorio ... (ilfoglio)