Nato | ok del parlamento turco alla Svezia Manca l’ok di Erdogan | e la ratifica dell’Ungheria

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ankara, 23 gennaio 2024 - Ilhato l'adesione della. Dopo 20 mesi di trattative è arrivato il via libera di Ankara all'rgamento dell'Alleanza Atlantica. Il primo ministro svedese Ulf Kristersson: "Oggi siamo un passo più vicini nel diventare membri a pieno titolo della. È positivo che la Grande Assemblea Generale della Turchia abbia votato a favore dell'adesione dellaall'Alleanza atlantica". Il protocollo entrerà in vigore solo dopo la firma del presidente Recep Tayyipe la relativa pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Ora per sancire l'ingresso definitivo di Stoccolma nellarimane solo la...