Nato | ok da Turchia ad adesione Svezia

Roma, 26 dic. (askanews) – La commissione per gli affari esteri del parlamento turco ha dato il suo consenso alla richiesta della Svezia di ... (ildenaro)

Leggi Anche Nato , Stoltenberg: 'Via libera all'ingresso della Svezia , c'è l'accordo con la Turchia ' Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ... (247.libero)

La Svezia è sempre più vicina a fare il suo ingresso nella Nato . La commissione per gli Affari esteri del Parlamento turco ha infatti dato l'okay ... (ilgiornaleditalia)

Ora manca l'ok dell'Ungheria di Orban Il parlamento della Turchia ha vota to a favore dell'adesione della Svezia alla Nato , eliminando così uno degli ... (sbircialanotizia)

Il parlamento della Turchia ha votato a favore dell'adesione della Svezia alla Nato, eliminando così uno degli ostacoli principali per l'ingresso del Paese nordico nell'alleanza militare occidentale.Dopo anni di complicati negoziati la Turchia ha dato il suo ok all'ingresso della Svezia nella Nato. La maggior parte dei parlamentari turchi, compresi i membri del principale partito d'opposizione, ...Il Parlamento turco ha ratificato l'adesione della Svezia alla Nato. Il via libera della Turchia è arrivato dopo venti mesi di negoziati tra Ankara e Stoccolma. La candidatura svedese è stata ...