Naska firma l’inno ufficiale di FantaSanremo 2024

Leggi su funweek

(Di martedì 23 gennaio 2024) Èredel. Per il secondo anno consecutivo ilha infatti il suo inno: dopo C’è un tam – tam, il branoto dagli Eugenio in Via Di Gioia che ha fatto da colonna sonora all’edizione 2023, quest’anno sarà il punk rock dicon la sua(Official Anthem) ad accompagnare l’ormai imminente fantasy game legato al Festival di Sanremo. LEGGI ANCHE:: «’La mia stanza’, lo specchio di me stesso» Reduce da due sold out al Fabrique di Milano, dove tra l’altro ha annunciato per il prossimo 7 dicembreil suo primo concerto al Mediolanum Forum, incluso da Spotify nel suo RADAR 2023, ...