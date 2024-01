Nasce il Comitato di Liberazione di Lindstrom CLL | al via le trattative per il rilascio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sguscia. Finta a destra, un mezzo doppio passo, una giravolta accennata. Poi Jesperscarta, come scosso da una frustata non si sa se d’orgoglio o d’istinto ancestrale. Un dribbling troppo evidente, grasso, poco efficiente per non essere – anche – qualcos’altro. Rivisto al rallenty, in effetti, basta tracciarne graficamente la traiettoria: c’è un messaggio, come in un codice Morse tutto suo.ha scritto sull’erba di Riad “HELP”. E allora ci rivolgiamo a quei pochi animi sensibili che ancora ricordano il friccicore che li colse all’annuncio dell’acquisto, in estate, dell’under 23 più costoso della Serie A. Uno che aveva appeal in Europa, uno che De Zerbi voleva al Brighton. Uno che, per autocitarci di sponda su The Athletic, è – a questo punto “era”? – “un calciatore moderno, contemporaneo, che considera naturale ricoprire più ruoli. ...