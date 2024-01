Napoli | Politano firmerà il rinnovo nelle prossime 72 ore Schira

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ildiè questione di ore. Circa 72 secondo il giornalista Nicolòche su Twitter scrive che la trattativa con ilè in fase di chiusura. L’esterno italiano indosserà la maglia azzurra fino al 2027 a 3,4 milioni a stagione.ha rifiutato oltre 24 milioni di euro in tre anni dall’Al-Shabab. Il club saudita ha infatti aumentato la sua offerta dopo la semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina. L’azzurro ha però rifiutato 24 milioni in tre anni confermando la sua volontà di rimanere a. La prima offerta del club saudita al giocatore era di 18 milioni. Di seguito il tweet di: “Attesa72 ore la firma di Matteosul prolungamento di contratto ...

Era in Arabia, poteva approfittarne per "sceglierla", invece Matteo Politano ha detto no. E, probabilmente, come sottolinea TMW, lui ed il Napoli non sono mai stati così vicini al rinnovo.Il Napoli e Politano non sono mai stati così vicini al rinnovo del contratto come ora. Attualmente legato alla società partenopea da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, l'esterno d'attacco ...