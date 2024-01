Napoli | per i bookmakers Mourinho è il favorito per la panchina

(Di martedì 23 gennaio 2024) Secondo ici sono pochi dubbi. Il successore di Mazzarri sulladelsarà José. Molto difficile la conferma del tecnico toscano, la sua permanenza avale nove volte la posta giocata. Se invece si vuole giocare facile, bisogna puntare sullo Special One (dato a 3,50), appena esonerato dalla Roma. Sul portoghese sono diverse le voci. Alcuni lo vogliono sulladel Barça, i sauditi lo vorrebbero sulladell’Al-Shabab. Senza dimenticare l’opzione nazionale. Un po’ più rischiosa la puntata su Conte, dato a 4,50. Sul tecnico che ha vinto l’ultimo scudetto in Italia con l’Inter ci sono diversi club di Serie A. Oltre al, infatti, interessa anche a Roma e Milan. Rispunta fra i papabili anche il nome ...

Napoli-Inter e, più in generale, tutto il nuovo format della Supercoppa Italiana, ha registrato buoni numeri per gli ascolti nella diretta TV in ... (inter-news)

Nehuen Perez sarebbe la prima scelta in difesa del Napoli . Da Tuttomercatoweb apprendiamo che si stanno intensificando i contatti per il classe 2000 ... (terzotemponapoli)

L'attaccante, impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria, intende concentrarsi su questi mesi ROMA (ITALPRESS) - Victor Osimhen ha deciso, o quantomeno ha un piano sul modo giusto per proseguire la ...Victor Osimhen, impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, è tornato a parlare del suo futuro, in relazione al possibile addio al Napoli. Il centravanti azzurro ha ...Chiuso il capitolo Supercoppa, il Napoli si sta concentrando sul mercato. Sembrerebbe che il Napoli stia per chiudere un colpo a centrocampo, secondo un'ultima indiscrezione. Concluso con un po' di ...