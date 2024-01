Napoli-Mangala | fumata bianca vicina L’intermediario conferma | “Apprezza la piazza”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) La SSCsarebbe sempre piùalla definizione dell’acquisto di Orel. Secondo quanto appreso dall’edizione odierna de Il Mattino, sono stati fatti importanti passi avanti per il centrocampista e laper il buon esito della trattativa sarebbe. Il calciatore si trasferirebbe in Campania in prestito, con il Nottingham Forest che L'articolo