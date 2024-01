Napoli-Inter | Sanchez protagonista! Flop due big | le pagelle ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’ha trionfato nella notte di Riyad portandosi a casa la sua ottava Supercoppa della storia, la terza consecutiva. Inzaghi azzecca il cambio. Due bigpano. LE? È l’a trionfare a Riyad, alzando al cielo la sua ottava Supercoppa, la terza consecutiva. A firmare la vittoria il solito e inimitabile Lautaro Martinez, primo successo da capitano per lui. Il Corriere dello Sport ha realizzato ledei nerazzurri. Si parte dai migliori. Uno è in panchina: Simone Inzaghi. Il tecnico entra nell’Olimpo dei grandi diventando il primo allenatore della storia a vincere cinque Supercoppe. Per lui voto 7. In campo c’è invece Lautaro Martinez, che firma partita e trofeo. Pure il Toro è da 7. A seguire i due ci pensano Acerbi e Pavard. Il francese è stato autore ...