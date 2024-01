Napoli-Inter | le pagelle | super Pavard! Ma uno fa passo indietro – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’si gode la sua ottavacoppa Italiana dopo la vittoria sul. Man of the match è Lautaro Martinez, che porta a casa il voto più alto per Tuttosport. Gran partita di Pavard. NUMERI – Archiviata la vittoria di ieri sera dell’sul, i nerazzurri hanno fatto rientro a Milano con la terzacoppa Italiana consecutiva. La quinta per Simone Inzaghi, recordman assoluto della competizione. Come di consuetò pero, anche Tuttosport ha dato le sueai calciatori dell’. Yann Sommer si porta a casa un 6.5. Il portiere dell’decisivo su Kvaratskhelia, riesce ancora una volta a mantenere la porta inviolata. 7 pieno per Benjamin Pavard che prima amministra bene in difesa, poi arriva l’assist vincente per ...