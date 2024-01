Napoli-Inter 0-1 | Lautaro regala la Supercoppa al 91?

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 23 gennaio 2024) Un gol diMartinez al 91'laall'per la terza volta consecutiva al termine di una partita condizionata dall'espulsione di Simeone alla metà del secondo tempo. Da quel momento assedio nerazzurro con diverse occasioni da rete. Poi all'ennesimo assedioista arriva il gol che decide ladel capitanoMartinez.affranto che sperava nei rigori a "conquista" quasi ottenuta. Equilibrio tranel primo tempo. Nessunvento importante dei due portieri. Dopo 8 minuti lancio in verticaleessante di Acerbi per Thuram che scatta sul filo del fuorigioco, Gollini costretto a uscire dall'area per anticipare l'avversario ...