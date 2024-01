Napoli-Inter 0-1 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024)0-1 porta la terza vittoria consecutiva in Supercoppa Italiana. Un trionfo che – anche a livello statistico – segnala delle situazioni grandiose. DUE – Le volte chesi sono affrontate in una finale. Anche l’altra – in Coppa Italia – si era decisa allo scadere con un gol del capitano: l’8 giugno 1978 un colpo di testa di Graziano Bini era servito a dare il 2-1 alla squadra di Eugenio Bersellini contro i partenopei, segnando all’87’. TRE – Le vittorie consecutive per l’in Supercoppa Italiana. Solo un’altra squadra era riuscita a ottenere il trofeo per tre volte di fila: era stato il Milan nel 1992, 1993 e 1994. Ora proprio i rossoneri sono sotto nell’albo d’oro. TRE – I gol di Lautaro Martinez nelle altrettanti finali di Supercoppa Italiana che ha giocato, tutte vinte. ...