Napoli | emergenza Lazio | quante assenze! Da Kvara a Cajuste

Tra i tanti problemi in casa Napoli , nonostante la vittoria in rimonta sulla Salernitana, viene fuori anche l' emergenza a centrocampo .... (calciomercato)

Non hanno fine i problemi in casa Napoli , visto quanto emerso dall’odierno allenamento. Nuovo infortunio nelle fila degli azzurri. La SSC Napoli ha ... (spazionapoli)

Lo scorso anno si parlava del centrocampo del Napoli come un punto di forza eccezionale, elemento fondamentale per la conquista dello scudetto.... (calciomercato)

Una serata di sacrificio meritava forse un finale diverso. Per il Napoli, per Mazzarri, per tutti i tifosi che avranno sofferto insieme ...Emergenza totale, ora, per il Napoli, in vista della Lazio. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Adesso il mago Walter deve mettere mano al manuale dei trucchi e trovare una magia ...