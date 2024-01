Napoli | e se il sostituto di Zielinski fosse l’italiano Colpani?

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il, in questo mercato invernale, sta rinforzando la propria squadra. Dopo Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker, la SSClavora al difensore centrale. Tuttavia, visto l’addio die la possibilità che il calciatore non venga utilizzato nella restante parte di stagione, ilpotrebbe anticipare l’acquisto del suo. Il club azzurro sta L'articolo

Secondo le ultime notizie di Calciomercato Napoli , Matteo Politano potrebbe essere tenta to da un’avventura in Arabia e il club azzurro avrebbe già ... (2anews)

Il Napoli lo sta monitorando con grande attenzione, è una delle rivelazioni del campionato per questa stagione Il calciomercato è aperto da poco più ... (spazionapoli)

Aumenta l'emergenza in casa Napoli con Piotr Zielinski che sarà costretto a saltare il derby campano contro la Salernitana. Alle... (calciomercato)

Il Napoli chiude affari sul mercato, ma i tifosi vogliono di più. Dendoncker arriva, ma Samardzic è il desiderio.E’ più di un semplice sostituto. Presenza autorevole alle spalle del pacchetto arretrato del Napoli. Viene punito solo nei minuti di recupero dopo una gara impeccabile. Per il futuro, la porta azzurra ...Il Frosinone ha quindi acquistato il 'sostituto' di Popovic, calciatore che era in procinto ad approdare alla corte di Eusebio Di Francesco, ma che non è arrivato a causa di problemi legati alla manca ...