Napoli e Inter | quella volta che il ‘Baffo’…

(Di martedì 23 gennaio 2024), finale di Supercoppa italiana: non ho potuto vedere la partita, ma dopo le 21 mi sono soffermato su Rai News 24 per ascoltare i ricordi e le emozioni che ha lasciato Gigi Riva. Qualcuno ha dichiarato che probabilmente il Cagliari nel 1971 avrebbe bissato il tricolore se ‘Rombo di tuono’ non si fosse gravemente infortunato in nazionale. Quello scudetto lo vinse l’(l’undicesimo della sua storia), con Boninsegna e compagni autori di un’incredibile rimonta. Sul secondo gradino si classificò il Milan. Terzo il, la cui difesa risultò la migliore di quel campionato.e le polemiche: mi ritorni in mente… Nel torneo successivo a Messico ’70 i nerazzurri cominciarono davvero a crederci dopo la vittoria sui partenopei a San Siro del 21 marzo 1973, nel ...

Non finiscono le polemiche nei day after di Napoli-Inter: la frecciata della moglie di Simeone alla squadra nerazzurra e a Lautaro Martinez L’Inter conquista l’ottava Supercoppa Italiana della sua ...Non sono ancora finiti i malumori del Napoli dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana contro l'Inter. Agli azzurri non sono andate giù le decisioni arbitrali di Rapuano. Intervenuto ai ...Napoli-Inter continua a far discutere in maniera importante, a maggior ragione per l’arbitro Rapuano e i comportamenti di Mazzarri Non si placano le polemiche per il match tra Napoli e Inter che ha ...