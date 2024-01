Napoli | domani le visite mediche di Zerbin e Popovic con il Monza Di Marzio

(Di martedì 23 gennaio 2024)dalal. Entrambi i calciatori andranno in prestito nella squadra allenata da Palladino. Lo annuncia Di, giornalista esperto di calciomercato.ci saranno ledei due calciatori, dopo le firme con il. “e firme percon il”. #Calciomercato Ie firme per #e #con il @AC— Gianluca Di(@Di) January 23, 2024è giovane come si è giovani in Italia: ha 25 anni Alessio ...

l’annuncio di Di Marzio non lascia dubbi, è fatta per il nuovo acquisto del Napoli , domani effettuerà le visite mediche: tutti i dettagli Il Mercato ... (spazionapoli)

Il Napoli mette a segno un altro colpo di mercato: domani visite mediche per il giovane Popovic , che poi andrà in prestito al Frosinone con ... (napolipiu)

Sky annuncia un nuovo colpo di mercato del Napoli . Sarebbe in chiusura il trasferimento in azzurro di Leander Dendoncker , difensore dell’Aston ... (ilnapolista)

Domani si fermerà anche Milano. Come indicato sul sito di ATM, la società di trasporti milanese, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del ...Gli azzurri vogliono lanciare un segnale per svoltare la stagione. Dopo Mazzocchi, Traorè e Ngonge, due nuovi nomi per Mazzarri ...Dopo le prime indiscrezioni di poco fa arrivano delle conferme che non lasciano spazio a dubbi, visto che, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il belga arriverà domani in Italia ...