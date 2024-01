Napoli deve pagare per aver osato stravincere uno scudetto!

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Questa sera a Riyad è andata in scena l’ennesima “commedia all’italiana” ai danni diAncora una volta, e ometto l’articolo perchè mi riferisco non solo alla squadra di calcio ma all’intera città, è stata presa in giro. A farlo ci ha pensato, manco a dirlo la Lega Calcio con la collaborazione dell’A.I.A., sempre molto attiva quando si tratta di arbitrare gli azzurri. Lo scudetto stravinto la scorsa stagione a quanto pare costa e costerà molto caro al club di De Laurentiis e all’onorabilità di tutti i napoletani. In un’Italia che ci ha sempre mal digerito sin dalla sua cosiddetta unità, abbiamo sempre più la sensazione di essere di troppo. Quella andata in scena stasera a Riyad è solo l’ennesima “commedia all’italiana” contro la città di partenope. E nessuno ci venga a dire che sappiamo solo piangere e che non sappiamo perdere. Il ...