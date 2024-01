Napoli | Del Genio | “Ottima prestazione | nonostante…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ai microfoni di Radio Kiss KissPaolo Delha commentato la sconfitta delin finale di Supercoppa italiana contro l’Inter: “Bellissimo. Forse per intensità, determinazione,soprattutto difensiva ma anche per alcune giocate, il migliordella stagione. Una squadra in una situazione di totale emergenza con un numero incredibile di giocatori assenti, una situazione generale ovviamente nettamente condizionante rispetto a un Inter che viaggia sulle ali dell’entusiasmo“. Ilin emergenza, i nerazzurri… “Pensate ai cambi che ha potuto mettere in campo l’Inter, giocatori di primissimo livello, ilha invece potuto ha fatto giocare 3-4 giocatori che forse stanno per partire in questi ultimi giorni di ...