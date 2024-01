Napoli | da Kvara a Osimhen | è emergenza | 9 assenti contro la Lazio

E soprattutto ritrova una squadra di nuovo lucida, con anima e carattere, nonostante una fase offensiva da rivedere (il cambio di Kvara non convince proprio): Napoli compatto ma poco produttivo, che ...Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha schierato una squadra per provare ad arrivare ai calci di rigore nella finale di Supercoppa Italiana vinta 1-0 dall'Inter. Ecco le pagelle dei quotidiani spo ...Inzaghi infallibile in questa competizione. Due assenze pesanti a Firenze per l'Inter, mentre il Napoli ha perso gli spunti di Kvara. Napoli-Inter, match valido per la finale di Supercoppa Italiana, ...