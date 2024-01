Napoli | baby gang di nuovo in azione al Parco Mascagna

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Purtroppo al Vomero ci ritroviamo da diverso tempo a questa parte con i problemi di una microdelinquenza e con le, sempre più agguerrite, come dimostra l’ennesimo grave episodio delinquenziale cin un tredicenne del quartiere finito sabato sera in ospedale a seguito dell’aggressione da parte di un gruppo di coetanei, episodio verificatosi in via Angelica Kauffmann, nei pressi del. Problemi che, sulla collina si vanno ad assommare a quelli legati alla delinquenza organizzata, rendendo di fatto sempre più precaria la vivibilità nel quartiere collinare – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione –. Di fatto i raid di questi giovinastri continuano, senza che si riescano a porre argini, con episodi che si vanno ...