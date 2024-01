Napoli | altro squillo di De Laurentiis | in chiusura Dendoncker dall'Aston Villa

Napoli - Ngonge porta un altro nuovo acquisto : l’indizio fa sognare i tifosi Il Napoli è impegnato in questi giorni nella Final Four di Supercoppa italiana, ma bisogna registrare delle importanti notizie in sede di ... (serieanews)

Mazzarri ha liberato il Napoli dalle catene del 4-3-3 : anche a Napoli un altro calcio è possibile Mazzarri ha dimostrato che anche a Napoli un altro calcio è possibile La sconfitta e soprattutto il modo in cui è maturata non devono far ... (ilnapolista)

De Laurentiis consegna la maglia del Napoli all’interista La Russa : c’è un altro ospite speciale – FOTO consegna speciale da parte di Aurelio De Laurentiis al presidente del Senato Ignazio La Russa, il regalo è a tema azzurro Tutto è pronto nella ... (spazionapoli)

Diretta calciomercato - gli affari del giorno : il Napoli piazza un altro colpo - Una nuova giornata di calciomercato. Nonostante la Serie A è pronta ad entrare nel vivo, le trattative non sono destinate a fermarsi. Le ultime. Ci ... (notizie)

Altro che Napoli - notizia a sorpresa : spunta la prossima squadra di Mourinho L’idea di avere Mourinho sulla panchina del Napoli sembra essere già sfumata, il tecnico portoghese è nel mirino di un Altro club. Nonostante il ... (spazionapoli)