Namibia-Mali | Coppa d’Africa | tv in chiaro | probabili formazioni | pronostici

Domani calerà il sipario sulla terza ed ultima giornata della fase a gironi: dove vedere in Tv e i streaming Namibia-Mali e Sudafrica-Tunisia Queste quattro squadre scenderanno in campo nel ...A melee broke out between Morocco and Congo players and coaching staff at the end of their 1-1 draw at the Africa Cup of Nations on Sunday. It started after the game when Morocco coach Walid Regragui ...Il Sudafrica travolge 4-0 la Namibia e trova la prima vittoria in questa Coppa d’Africa 2024. Sotto gli occhi di Tshabalala – autore del primo gol dei Bafana Bafana ai Mondiali -, la nazionale di Hugo ...