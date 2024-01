Nadal ci riprova | ritorno in campo nel 250 di Doha

(Di martedì 23 gennaio 2024) Rafaelci. Il tennista spagnolo era rientrato, dopo un anno di stop, nel torneo di Brisbane battendo prima Thiem e poi Kubler per poi uscire contro Thompson agli ottavi. Dopo l’eliminazione, lo spagnolo ha affermato di essere stato colpito da un micro-strappo muscolare, motivo per cui è stato costretto a rinunciare agli Australian Open. Orasembrerebbe essersi quasi ripreso dall’ultimo problema fisico. Il fuoriclasse di Manacor si è infatti iscritto all’entry list dell’Atp 250 di, in Qatar, che prenderà il via il 19 febbraio. SportFace.

