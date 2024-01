Muore di meningite a 7 mesi | tragedia per una famiglia pontina

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 Una vera e propriaha colpito una giovane coppia di Latina; il loro figlio di appena setteè stroncato da una forma di. Il piccolo è morto poco più di ventiquattro ore dopo la corsa in ospedale. A nulla purtroppo è servito il trasferimento d’urgenza dal Santa Maria Goretti di Latina all’ospedale pediatrico romano Bambino Gesù, perché neppure gli specialisti sono riusciti a fare nulla per salvare la vita del piccolo, constatando la morte nella serata di domenica. I due genitori, una giovane coppia del capoluogo stanno valutando la possibilità di chiedere accertamenti medico legali per chiarire la circostanze del decesso.

Un giovane veneto di 27 anni è morto all’ospedale di Grosseto per una meningite fulminante . L’uomo, come riferiscono i giornali locali, era arrivato ... (feedpress.me)

Il giovane veneto, in vacanza in Toscana, è morto in ospedale a Grosseto Un giovane di 27 anni è morto per una Meningite fulminante nel reparto di ... (sbircialanotizia)

Un giovane di 27 anni è morto per unafulminante nel reparto di rianimazione dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Residente a Montebelluna (Treviso), ma originario di Bassano (Vicenza), il giovane aveva lasciato il Veneto per ...leggi anche Benevento, 16enne morto per unabatterica fulminante FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benesserebatterica e virale: sintomi, cause e ...LATINA – Aveva appena 7 mesi il bambino figlio di una giovane coppia di Latina che domenica sera è morto al Bambin Gesù di Roma a causa di una meningite. A riportarlo questa mattina è il quotidiano La ...Sgomento a Latina per il decesso di un bimbo di soli sette mesi. Da quanto si apprende il piccolo sabato scorso ha cominciato ad avere la febbre alta e i genitori, una giovane coppia del capoluogo, ...