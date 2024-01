MultiVersus | il gioco di Player First Games torna alla luce grazie alla collaborazione con McDonald’s

Leggi su esports247

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il mondo degli esports diè rimasto in sospeso dchiusura delavvenutafine del 2023. Da allora, le informazioni su un possibile ritorno delsono state scarse. Tuttavia, di recente, un segnale ha catturato l’attenzione dei fan: la comparsa di pubblicità promozionali dinei ristorantiin tutto il mondo. Dopo giorni di speculazioni, è arrivata infine la conferma ufficiale dellatra, al suo lancio, ha registrato numeri record di giocatori in brevissimo tempo, ma in altrettanto breve tempo ha subìto un calo di interesse complessivo nei suoi confronti. Nel frattempo, ...