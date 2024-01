Moviola Napoli-Inter | secondo giallo Simeone | c’è pure da discutere?

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha avuto Rapuano come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la finale di Supercoppa Italiana 2023-2024 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Rimini, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Antonio Rapuano voto 6. Non supera proprio l’esame a pieni voti, ma chi vuol far passare come al solito una narrativa diversa dalla realtà lo sta ingiustamente massacrando. Rischia il cartellinoHakan Calhanoglu al 28?, per un fallo su Jens Cajuste dopo averne fatto un altro poco prima. Idem Giovanni Di Lorenzo su Francesco Acerbi al 35?. Fuorigioco evidente di Marcus Thuram al 38?, inutile il suo assist per il gol annullato a Lautaro Martinez. Il primo cartellino ...