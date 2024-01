Morto Ice Train | noto per i suoi trascorsi in WCW

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 gennaio 2024) È stato l’Hall of Famer Diamond Dallas Page a fare la notizia oggi sui social media. Iceaka Harold Houge. Houge era principalmenteai fan per iin WCW. L’atleta aveva 56 anni. Page ha ricordato l’amico ed ex collega con un messaggio su Facebook. Un ricordo sincero. “È stato così triste sapere che uno dei miei fratelli più cari se n’è andato. Harold Houge, alias H, alias Ice, alias Smooth, era un guerriero e una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Il nostro rapporto trentennale era pieno di risate e fratellanza. Eravamo sempre presenti l’uno per l’altro. Le nostre famiglie sono una cosa unica. Uno dei miei ricordi più belli è stato il Natale in cui ci siamo recati nel centro della città per aiutare molte famiglie meno fortunate a trascorrere ...