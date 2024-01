Morto dopo un colpo di pistola in caserma | una condanna

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, è lainflitta dal tribunale di Terni in composizione monocratica a un trentaquattrenne originario della provincia di Napoli, accusato di omicidioso e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, a seguito della morte del finanziere Michele Grauso, 30 anni e originario di San Nicola la Strada (Caserta), avvenuta il 10 maggio del 2020oltre due anni di agonia. Il 24 novembre del 2017, infatti, il militare, mentre si trovava all’interno di una camerata del centro di addestramento e specializzazione della guardia di finanza ad Orvieto, era stato raggiunto al collo e alla testa da un proiettile partito dallaBeretta 92 che il compagno di corso stava maneggiando. Le condizioni del giovane finanziere campano erano ...

Un agricoltore di 66 anni è morto a causa del ribaltamento del trattore alla guida ... Secondo una prima ricostruzione, il trattore, dopo essere finito in un fosso, si é ribaltato, schiacciando ...Avrebbe compiuto 39 anni ad agosto, ma invece è morto nei giorni scorsi dopo una malattia, un tumore alla guancia, che negli ultimi mesi l'aveva costretto a lasciare la mansione che affrontava ogni ...Per rimuovere il proiettile dalla testa ha affrontato un intervento chirurgico di due ore, con il rischio di complicazioni come sanguinamento, perdita di liquido cerebrospinale, meningite e persino la ...