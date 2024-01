Morte Gigi Riva | il Cagliari alla camera ardente Pavoletti | “Tutti lo ameranno per sempre”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tanti applausi, commozione e anche le parole di chi oggi illo vive in prima persona.allestita all’Unipol Domus per, scomparso ieri, non poteva mancare ovviamente la squadra rossoblù, guidata dal presidente Tommaso Giulini e dall’allenatore Claudio Ranieri. Presente anche il direttore sportivo Nereo Bonato, i dirigenti (tra loro gli ex giocatori Andrea Cossu e Roberto Muzzi) e lo staff del club. La squadra –vestivano la tuta con i colori rossoblù – ha reso omaggio al miglior marcatore azzurro della storia con un mazzo di fiori. “Difficile trovare le parole – ha detto il bomber– abbiamo perso il più grande attaccante dii tempi.i tifosi italiani ...