Morte Andreea Rabciuc | ecco cosa ha rivelato l’autopsia

(Di martedì 23 gennaio 2024) . Trovate nel casolare anche una corda e una scritta Nella giornata di ieri, 22 gennaio 2024, è stata effettuatasui resti di, la ragazza scomparsa due anni fa dopo una lite con il fidanzato. L’esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Adriano Tagliabracci dell’istituto di medicina legale dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Secondo quanto riportato da Ancona Today, sul corpo “non sono stati trovati segni di lesioni traumatiche sulle ossa”. Non si è parlato delle cause del decesso, ma è trapelata la notizia che sono stati effettuati prelievi necessarii “a ricostruire il dna per avere l’identificazione ufficiale del corpo. Sarà poi effettuato un esame tossicologico sui capelli”. Ulteriori indagini sono state predisposte, come l’esame entomologico, volto ad analizzare gli insetti che hanno ...

Un corpo in stato scheletrico è stato trovato in un casolare a Montecarotto, nell'anconetano. Sul posto i Carabinieri, che ipotizzano si p ossa ... (liberoquotidiano)

Nessun segno di lesioni traumatiche sulle ossa. È il primo e parziale esito dell'autopsia c ompiuta nell'ospedale di Ancona sui resti rinvenuti sabato pomeriggio in un casolare di Castelpiano. Resti ...«Ho pregato tanto che mia figlia mi mandasse un messaggio dicendo che era da qualche parte, che non poteva tornare da me, ma almeno così avrei saputo che era viva. Adesso non ...La madre di Andreea Rabciuc crede che chi era con lei la sera della scomparsa sappia qualcosa. Il corpo forse era in una legnaia inesplorata poiché pericolante ...