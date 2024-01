Morbillo | boom di casi in Europa | l' Oms lancia l' allarme

Risultato: se il morbillo solo qualche anno fa era stato sradicato dal Paese ... Secondo le autorità locali, ciò potrebbe presto causare nella capitale un boom di 160mila casi. Sostiene la sanità ...Con il nuovo anno, cambiano anche le modalità per il roaming dati in Europa, ovvero il traffico per la navigazione web per l'uso della rete per scambiarsi chat, usare il gps, ...Gli esperti parlano di dati preoccupanti se confrontati con il numero di casi di alcuni anni fa. I motivi del boom e come riconoscere i sintomi. Il morbillo è una malattia infettiva molto contagiosa ...