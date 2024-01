Monza vs Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I brianzoli devono tornare alla vittoria per riprendersi da un periodo negativo, così come gli emiliani che devono mettersi al riparo da brutte sorprese.vssi giocherà domenica 28 gennaio 2024 alle ore 15 presso l’U-Power StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli sembrano aver perso lo smalto della passata stagione, ma la classifica è comunque ancora buona avendo un margine di sette punti sulla zona salvezza. Per la squadra di Palladino sarà fondamentale ritrovarsi, visto che nelle ultime cinque partite ha ottenuto soltanto una vittoria, tre sconfitte e un pareggio Gli emiliani sono fuori attualmente dalla zona rossa, ma non possono dormire sonni tranquilli avendo una sola lunghezza ...