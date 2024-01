Moda Uomo - Il quiet luxury uccide la creatività?

Leggi su panorama

(Di martedì 23 gennaio 2024) Con Parigi si concludono le kermessededicate alla collezioni maschili per il prossimo autunno inverno 2024-25. In realtà dal 16 al 20 febbraio andrà in scena la London Fashion Week, la settimana che decreta la fine delle collezioni maschili e inaugura le presentazioni delle collezioni donna, alle quali seguirà Milano e Parigi. Viene naturale soffermarsi a fare un’analisi delle collezioni maschili presentate, della nuova estetica che i vari designer hanno suggerito per la prossima stagione invernale. Come già appurato, le collezioni milanesi hanno decretato uno stile semplice e lineare, la celebrazione dell’essenzialismo concettuale. Parigi non si è smentita confermando la tendenza ad un’estetica semplice, sia nei colori che nelle forme, soprattutto nell’analisi fatta ai grandi nomi. Da Valentino ad Hermès, da AMI a Dries Van Noten, da Gucci a Prada, tutti ...