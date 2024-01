Mobilità docenti 2024 25 | chi ha ottenuto un movimento interprovinciale lo scorso anno è ancora vincolato

Mobilità docenti neoassunti - anche la Lega propone la deroga al vincolo triennale. TESTI emendamenti Milleproroghe

Non solo Fratelli d'Italia, ma anche la Lega propone modifiche per la Mobilità riguardo i docenti neo assunti. Il PNRR, come è noto, prevede il ... (orizzontescuola)