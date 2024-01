“Mo bast | insorgiamo” | gli studenti irpini scendono in piazza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMO!: La situazione del sistema scolastico italiano è pietosa: edilizia scolastica spesso inadeguata, indifferenza riguardo la pressione psicologica spesso causa di suicidio tra gli, carenza di materiali, aumento delle tasse scolastiche, sfruttamento deglida parte delle aziende tramite PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), programmi scolastici obsoleti, repressione nei confronti di chi lotta per un sistema e una società migliore. Ciò è quanto accade in tutta Italia, e anche nella nostra provincia. Di fronte ai continui affronti e tagli da parte del governo alla scuola pubblica, di fronte alla retorica vuota della meritocrazia e ai continui soprusi e ingiustizie che il popolo studentesco è costretto a subire in silenzio, non possiamo restare indifferenti. Un ...