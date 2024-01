Mkhitaryan in Napoli-Inter tiene in piedi il centrocampo nerazzurro

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Anche insi è visto l’apporto dinel. L’armeno è stato il migliore malgrado le difficoltà del. PRESENZA COSTANTE – Anche inva sottolineato il contributo di. L’armeno si è trovato in mezzo alla tempesta, per così dire, per un insieme di motivi. Il primo la tattica di Mazzarri, che ha optato per marcature uomo su uomo molto fisiche, a tratti asfissianti. Il secondo la partita complicata dei suoi compagni di reparto, Barella e Calhanoglu. Il terzo l’assenza di Bastoni, che gioca sul suo lato di campo ed è un supporto unico in impostazione. Nonostante tutto però il numero 22 è risultato il migliore a. Il più continuo, il più ...